Pre päťdesiatimi rokmi sme dostali ten najkrajší vianočný darček: Fotografia, ktorú pozná celý svet!

Jednu z najznámejších fotografií na svete, známu ako Modrá guľôčka zhotovili astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), napísal server CNN. Astronauti Eugene Cernan, Ronald Evans a Harrison Schmitt obstarali fotografiu 7. decembra pomocou fotoaparátu značky Hasselblad a objektívu Zeiss. V tom čase sa nachádzali zhruba 45 000 kilometrov od domova, keď v rámci misie Apollo 17 mierili k Mesiacu.

Podrobnú snímku našej planéty na pozadí čiernej prázdnoty kozmu v jedinom zábere zaznamenal zázrak letov do vesmíru. Na následné otázky, ktorý z astronautov nakoniec stlačil spúšť, trojica odmietla odpovedať.

The 50th anniversary of Apollo 17 this month also marks the 50th anniversary of one of the most iconic images ever taken of the Earth. The “Blue Marble” image has had a lasting impact.https://t.co/aA11iXM2RR pic.twitter.com/MYNdLRvlPa