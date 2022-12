Chlapec si nechal na dovolenke spraviť tetovanie hennou: Hrozné, čo vzápätí nasledovalo

Austrálčan varuje cestovateľov pred nebezpečenstvom čiernej henny po tom, čo sa stalo jeho synovi kvôli dočasnému tetovaniu, ktoré si nechal spraviť na Bali.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako píše Daily Mail, Ben Gebbett na začiatku decembra navštívil Bali so svojimi synmi Jaxonom a Levim. Otec dovolil 13-ročnému synovi, aby si dal spraviť dočasné tetovanie hennou. Všetko bolo v poriadku, kým sa nevrátili do Austrálie. Dva týždne po návrate sa tetovanie nepekne zapálilo. Ustráchaný otec zverejnil fotografiu zjazvenej ruky svojho dieťaťa v skupine na Facebooku. Zároveň pridal varovanie, aby sa turisti tejto aktivite radšej vyhli. “V Austrálii nebol s hennou žiaden problém. Neuvedomil som si, že ich henna je vlastne iná. Teraz už viem, že čierna henna so sebou prináša takéto riziko,” napísal v príspevku. Viacerým používateľom prišlo Benovho syna ľúto.

Tradičná henna je bezpečná a dočasné tetovania urobené s ňou sú spojené so zanedbateľným množstvom alergických reakcií. Avšak cestovatelia by si mali dať pozor a tzv. čiernu hennu, ktorá obsahuje parafenyléndiamín, ktorý sa nachádza vo farbe na vlasy.