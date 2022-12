Šialené, aký tanec predviedol kamión na diaľnici D1: Auto, ktoré zachytil, malo obrovské šťastie

Betónové zvodidlá prerazil vo štvrtok dopoludnia kamión na diaľnici D1 v katastri obce Potvorice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.

"Vodič nákladného motorového vozidla z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel z pravého jazdného pruhu do ľavého a následne narazil do stredových betónových zvodidiel, ktoré posunul do opačných jazdných pruhov. Návesom vozidla zachytil osobné motorové vozidlo, ktorého vodička našťastie vyviazla bez zranení," informuje polícia.

Počas dokumentovania nehody riadili premávku na diaľnici policajti. Dychová skúška vodiča nákladného motorového vozidla bola negatívna. Príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetrujú znalci.