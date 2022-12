Silný prejav Zelenského v Amerike nezostal bez povšimnutia: Médiá ho prirovnávajú k tomuto mužovi!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v noci na dnes vystúpil s veľmi odhodlaným a silným prejavom v americkom Kongrese, si opätovne vyslúžil porovnanie s bývalým britským premiérom Winstonom Churchillom, napísal britský list The Times. Zelenskyj vo svojej reči zdôraznil, že americká podpora je kľúčová pre obranu jeho krajiny.

Churchill do Washingtonu dorazil v decembri 1941, krátko po útoku Japoncov na americký prístav Pearl Harbor. Táto vianočná návšteva pritom upevnila spojenectvo, ktoré pomohlo vyhrať druhú svetovú vojnu a vybudovalo povojnový demokratický svet.

Zelenského terajšia návšteva bola jeho prvou cestou do zahraničia od 24. februára, keď ruská armáda začala inváziu na Ukrajinu.

Britský denník The Times si všíma aj Zelenského vyhlásenie, že "vaše peniaze nie sú charita" na adresu americkej vojenskej pomoci. "Ide o investíciu do globálnej bezpečnosti a demokracie, s ktorou zaobchádzame tým najzodpovednejším spôsobom. Môžete urýchliť naše víťazstvo, viem to, "dodal ukrajinský vodca.

"Vzdorovitý" prejav, ktorý ukrajinský prezident predniesol v Kongrese, okomentoval aj list The Guardian. Všíma si najmä obrovský potlesk vo chvíľach, keď Zelenskyj vyvolal spomienky na americký boj proti nacistickému Nemecku a vojnové sľuby vtedajšieho amerického prezidenta Franklina Roosevelta.

"Naše dva národy sú v tejto bitke spojencami a na budúci rok bude zlomový, viem to. Zlomovým bodom, keď ukrajinská odvaha a americké odhodlanie zabezpečia budúcnosť pre našu spoločnú slobodu. Slobodu ľudí, ktorí stoja za svojimi hodnotami, "vyhlásil ukrajinský prezident.

Za "rétorický vrchol" svedčiaci o pochopení "americkej duše" označil Zelenského prejav ku Kongresu nemecký list Die Welt. Rovnako prejav prirovnáva k reči, ktorú pred americkými zákonodarcami predniesol pri svojej ceste do USA v zime 1941 britský ministerský predseda Winston Churchill. Zelenského posolstvo bolo podľa denníka rovnako jednoduché ako vtedajšie posolstvo Churchillovo: "Ďakujeme Američanom za ich pomoc a mimochodom, potrebujeme jej viac. "