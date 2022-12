Ďaleko nedoletela: Raketa Vega-C sa zrútila krátko po štarte! Jej len netrval ani tri minúty

Raketa Vega-C sa v stredu zrútila dve a pol minúty po štarte z Francúzskej Guyany. Raketa vyvinutá v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) niesla dve družice spoločnosti Airbus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a webového portálu Space.

"Približne po dvoch minútach a 27 sekundách nastala odchýlka na (druhom stupni rakety) Zefiro 40, čím bola misia Vega C ukončená," uviedla francúzska spoločnosť Arianspace, ktorá zabezpečuje komerčnú dopravu nákladov do vesmíru. V súčasnosti analyzuje údaje s cieľom zistiť príčiny zlyhania.

Vega C odštartovala z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane v utorok o 22.47 h miestneho času (v stredu o 02.47 h SEČ). Niesla dva satelity určené na fotografické monitorovanie povrchu Zeme. Prvý stupeň rakety svoju úlohu splnil, druhý stupeň Zefiro 40 však zlyhal, dodáva Space.com.

Išlo o prvý komerčný štart rakety Vega C, ktorá je schopná do vesmíru vyniesť približne 800-kilogramový náklad, dodáva AP. Na vývoji programu rakety Vega C sa podieľa 12 z 22 členských krajín ESA.