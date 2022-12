Pilot sa rozhodol pre netradičnú kreativitu: Krásne, čo sa mu podarilo vytvoriť na oblohe!

Foto

Odchod do dôchodku môže byť vzrušujúci, ale aj trochu strašidelný, ak odchádzate z jednej kariéry a dúfate, že sa presuniete do inej. To je prípad členov vojenskej služby, ale poručík námorníctva v Lakelande, ktorý čoskoro odchádza do dôchodku, si zvolil veľkolepý prístup k svojej ďalšej životnej kapitole.