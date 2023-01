Budete sa musieť pozrieť dvakrát: Vau! Dvojica si vytvorila vianočnú atmosféru z kociek LEGA

Pár milujúci Lego vytvoril trochu vianočnej nálady aj tým, že si z plastových kociek v obývačke vyrobil celú stenu, krb a stromček. Mike Addis (64) a jeho manželka Catherine Weightman (59) z Huntingdonu v Cambridgeshire stavali každé Vianoce za posledných 28 rokov úžasné lego sochy.

Medzi ich predchádzajúce výtvory patrí 21-metrový most London Bridge a 12-metrová replika katedrály v Ely, píše Daily Mail. Poháňaní predĺženými prácami na ich dome sa rozhodli vytvoriť vianočnú stenu s krbom z Lega s rozmermi 3,66 metra na výšku a 1,83 metra na šírku a vianočným stromčekom z lega vysokým 3,66 metra.

Stena, ktorá zapĺňa ich obývačku, má úžasné množstvo detailov od mikulášskych čižiem visiacich na krbe až po lego koláčiky a zápalky, ktoré rozsvecujú lego sviečky. Okrem neuveriteľnej vynaliezavosti potrebnej na vytvorenie diela to malo ďalší vedľajší účinok, a to zníženie ich účtov za kúrenie.

Mike povedal, že obaja pracovali na stavbe rovnako a každý večer si počas dvoch mesiacov venovali dve až štyri hodiny na jej dokončenie. „Je to celkom spoločenská záležitosť a tiež nás to udržiava v teple. Nie je možné, aby ste postavili Lego, bez veľa pohybu. V skutočnosti sme mohli úplne vypnúť kúrenie. Je úžasné, že aj v tomto chladnom počasí nemusíme prikladať do krbu drevo, pretože je nám dosť teplo,“ teší sa Mike.