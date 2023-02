Fotografie, ktoré vyvolali medzi ľuďmi paniku: Preboha, veď vyzerajú ako z inej planéty! Čo to je?

Muž z Juhoafrickej republiky vyvolal hystériu naprieč online svetom po tom, čo si pomýlili jeho strašidelné obrázky rastlín s mimozemšťanmi vynárajúcimi sa z mora. Jeho fotografie boli zdieľané s juhoafrickou skupinou na Facebooku, kde v súčasnosti vyvolávajú veselé reakcie, informoval Kennedy News.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kurióznu správu priniesol portál New York Post. "Bol som prekvapený," povedal Jan Vorster o mimozemsky vyzerajúcich fotkách, ktoré vznikli v jeho rodnom meste Still Bay, Western Cape. "Myslel som si, že ľudia sa na tom budú baviť, ale potom to bolo veľmi vážne. Veľa ľudí sa bálo týchto mimozemsky vyzerajúcich morských príšer. Bolo to ako „Čeľuste“ – je bezpečné ísť do vody?“

62-ročný farmársky robotník odfotil mŕtve rastliny aloe vera – vždyzelený sukulent cenený pre svoje liečivé vlastnosti – ktoré zoradil na pláži pri východe slnka, takže evokovali chápadlové príšery napádajúce pobrežie. Potom zverejnil obrázky z iného sveta na Facebook v snahe zvýšiť povedomie o zhoršovaní životného prostredia.

„Myslel som si, že by som to mohol použiť ako metaforu toho, ako ľudia vidia tieto rastliny ako mimozemšťanov, lebo v skutočnosti sme my dvojnohí mimozemšťania, ktorí si kazia svoj svet,“ opísal Vorster. Medzi ľuďmi to vyvolalo ošiaľ. Chceli rušiť dovolenky, báli sa ísť do mora a rastliny prirovnávali ku príšerám z filmu Vona svetov s Tomom Cruisom.