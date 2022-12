Váš vianočný stromček nemusí skončiť opustený pri kontajneri: Rady a tipy, čo s ním môžete urobiť

Váš vianočný stromček sa celé týždne ticho trblieta v rohu vášho domova, starostlivo vyzdobený oslnivými kúskami a ozdobami, ktoré ste tak premyslene umiestnili na jeho konáre. Ale čoskoro sa pominie, darčeky zmiznú, ihličie začne padať na podlahu a z kmeňa sa stane oslavované škrabadlo na mačky. Čo s ním potom?

Na svojej webovej stránke CNN spísalo niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť pre recykláciu, opätovné použitie alebo likvidáciu krásneho stromčeka, ktorý vám spríjemňoval celé sviatky.



Mulč alebo kompost



Našťastie je váš strom biologicky rozložiteľný, takže ho možno ľahko vrátiť späť do prírody. Ak máte hromadu kompostu, pokračujte a hoďte ho tam. Mnohé miesta prijmú aj neozdobené stromy a dajú ich do štiepkovača, aby sa premenili na mulč a kompost. A pre dobro všetkých, nedávajte svoj strom do mulčovača ak má na sebe ešte žiarovky.

Terénne úpravy



Ak ste prefíkané stvorenie, existuje veľa kreatívnych spôsobov, ako použiť starý strom vo vašej záhrade. Kmeň nasekajte na krúžky a použite ich na obloženie záhonov alebo chodníkov. Dynamickú záhradnú expozíciu môžete vytvoriť aj tak, že narežete kusy kmeňa v rôznych hrúbkach a použijete ich ako podstavce.

Pokiaľ pestujete na záhrade kvety, môžete tiež použiť vetvy svojho stromu na obloženie trvalkových záhonov. Vždyzelené konáre zachytia sneh a izolujú náplasť nečistôt pred zimou. Pre rastliny, ktoré potrebujú trochu podpory navyše, môžu byť konáre použité aj ako prirodzené kolíky.

Používajte ho ako palivo



Sušené konáre a kusy kmeňa budú skvelým palivovým drevom na vonkajšie ohnisko alebo vatru, ale nezabudnite udržiavať oheň vonku. Pri horení vianočných stromčekov sa do dymu z ohňa uvoľňuje kreozot – vysoko horľavá toxická látka pozostávajúca najmä z dechtu. Kreozot sa môže hromadiť vo vnútri vášho komína, čím sa zvyšuje riziko požiaru.