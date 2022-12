Máte doma tento výrobok? Úrad verejného zdravotníctva varuje: Hneď ho vyhoďte, môže byť nebezpečný!

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nevyhovujúci výrobok Kelímok bio konopie 35 percent, ktorý obsahuje konopné prísady. Výrobok bol hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF). TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie úradu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove nariadil stiahnutie Kelímku bio konopie z trhu v SR. "Keďže sa tento výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili do miesta predaja," poradil Eliáš. Výrobok nie je z dôvodu prítomnosti zložky konope v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie o plastových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.

"Použitie konope a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch, prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov," vysvetlil Eliáš. To môže podľa ÚVZ viesť k migrácii niektorých látok do potravín v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity.

Výrobcom nevyhovujúceho výrobku Kelímok bio konopie 35 percent (PL KUBEK BAILANGO 0,3 l HEMP) 20012 s EAN kódom 590 3456 102 180 je Practic a jeho dodávateľom je PRACTIC sp. z.o.o. S.K.A., Poľsko, www.practic.com.pl.