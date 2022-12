Ďalšia krajina v strachu pred Rusmi: Desivé slová poľského politika! Takto vyzerá katastrofický scenár

Hrozba ruského útoku na Moldavsko je podľa námestníka poľského ministra zahraničných vecí Piotra Wawrzyka nepravdepodobná, vylúčiť sa však nedá. TASR správu prevzala v utorok z agentúry PAP. Šéf moldavskej tajnej služby Alexandru Musteaţa v pondelok pre moldavskú televíziu povedal, že jednotky Kremľa plánujú inváziu do jeho krajiny začiatkom roka 2023.

Ruské jednotky sa nachádzajú v Pondestersku, malej odštiepeneckej republike na východe Moldavska, čo vyvolalo obavy, že Rusko by mohlo použiť silu, aby zastavilo túto bývalú sovietsku republiku v posilňovaní väzieb so Západom.

"Nič nemôžeme vylúčiť, ruský prezident Vladimir Putin ukázal, že nevyspytateľný, šialený politik," povedal Wawrzyk pre agentúru PAP v reakcii na Musteaţovo vyjadrenie.

Ako dodal, Putin žije "realitou alebo spôsobom vedenia politiky z prvej polovice 20. storočia". "Z týchto dôvodov takýto scenár nemôžeme vylúčiť," upozornil. "Ak bude Putin konflikt eskalovať, rozšíri ho do Moldavska, a potom bude jednoduchšie – ako sa (šéf Kremľa) domnieva – presvedčiť európskych lídrov uznať Krymský polostrov za súčasť Ruska," pokračoval Wawrzyk.

Na druhej strane však podotkol, že by sa mala brať do úvahy aj skutočnosť, že ruské vojenské zdroje sa pomaly vyčerpávajú. "Rusko nemá prístup k západným technológiám, ktoré by mu umožnili pokračovať v produkcii v niektorých zbrojovkách, má problém napríklad s renováciou svojich lietadiel," konštatoval námestník šéfa poľskej diplomacie.

"Ruský zbrojársky priemysel, ktorý funguje izolovane od zahraničných trhov, nestíha držať krok s výrobou, preto sa zdá nepravdepodobné, že by sa Vladimir Putin rozhodol pre takýto útok," uzavrel Wawrzyk.