Explózia v Rusku: Vybuchlo potrubie plynovodu! Je to jedna z najdôležitejších exportných trás

K explózii došlo neďaleko obce Kalinino v Čuvašskej republike v európskej časti Ruska. Príčiny výbuchu nateraz nie sú známe. Katarská televízia al-Džazíra s odvolaním sa na úrady Čuvašskej republiky uvádza, že pri incidente nebol nikto zranený.

Plynovod Bratstvo vedie z Nového Urengoja na Sibíri do ukrajinského Užhorodu. Je to jeden z najdôležitejších ruských exportných plynovodov, čiastočne ho vlastní a prevádzkuje aj Ukrajina.

Správu aktualizujeme.

An explosion occurred on a gas pipeline between the village of Kalinino and the village of Yambakhtino in the Vurnarsky District of #Chuvashia. pic.twitter.com/hcX7HJEMv3