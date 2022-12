Ožratý vodič sa pokúsil o nemožné: Policajti len krútili hlavami! Musel pri ňom stáť anjel strážny

Jazda opitého 61-ročného vodiča v pondelok (19. 12.) večer v Polomke skončila po náraze do zvodidiel v poli. Po nehode mu namerali takmer dve promile alkoholu. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) – Jazda opitého 61-ročného vodiča v pondelok (19. 12.) večer v Polomke skončila po náraze do zvodidiel v poli. Po nehode mu namerali takmer dve promile alkoholu. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia. Muža so zraneniami z miesta nehody previezli do nemocnice.

"Venovať sa plne vedeniu vozidla a pozorne sledovať situáciu v cestnej premávke je nemožné, keď máte ako vodič v krvi takmer dve promile alkoholu. V takom prípade je zásadne ovplyvnená schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo," reagovali policajti, ktorí šoférovi na mieste zadržali vodičský preukaz a vzniesli mu obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.