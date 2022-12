Toto nechce počuť nikto: Zastropovanie cien plynu môže EÚ poriadne uškodiť! Z kaluže do blata?

Európskej únii (EÚ) hrozí, že zavedenie stropu na ceny plynu môže obmedziť dodávky do regiónu a zintenzívniť energetickú krízu v bloku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg. Európske krajiny tento týždeň dosiahli dohodu o strope na ceny plynu po mesiacoch sporov.

No hoci tento mechanizmus môže pomôcť zabrániť extrémnym cenovým výkyvom, môže zároveň spôsobiť, že región bude zraniteľný voči silnejšej konkurencii z Ázie a nedostatku dodávok.

Cenový strop bez súvisiaceho stropu v prípade dopytu môže zhoršiť deficit dodávok plynu do Európy a podporiť spotrebu, upozornili analytici Goldman Sachs Group vo svojej správe. To by mohlo v budúcom roku zvýšiť napätie na strane globálnych dodávok a v najhoršom prípade prinútiť vlády v EÚ, aby prideľovali plyn.

Strop sťaží tiež dovozcom v regióne výrazne zvýšiť cenovú ponuku, aby zabezpečili dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Priemysel varoval, že dodávatelia LNG budú uprednostňovať Áziu, ak tam budú ceny vyššie ako stropy v Európe, pričom dopyt v Číne sa začína prebúdzať po uvoľnení obmedzení spojených s ochorením COVID-19.

Dovozcovia LNG v Európe a Ázii súperia o dodávky od tých istých vývozcov, ako sú USA a Katar. Jednou z výhod stropu je, že by mohol znížiť pravdepodobnosť "ponukových vojen". Ázijské ceny LNG pozorne sledujú pohyby v Európe, pričom tieto dva trhy sa za uplynulý rok tesne prepojili, keďže dovozcovia bojovali o voľné dodávky.

Európske opatrenie, ktoré má nadobudnúť účinnosť vo februári, bude možné stiahnuť, ak sa vyskytnú "nepriaznivé vplyvy". Limit sa nevzťahuje na mimoburzové obchodovanie, čo môže viesť k veľkému posunu obchodovania z búrz na menej transparentný trh.