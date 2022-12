Ekonomika SR by v roku 2023 mohla vzrásť o 1,5 %, v roku 2024 o 3 %. Priemerná inflácia v budúcom roku by mala dosiahnuť úroveň 10 %, v roku 2024 by mohla byť okolo úrovne 9 %.

Uviedol to v utorok (20.12.) na tlačovej konferencii pri predstavení prognózy "Ekonomický vývoj a menový vývoj - zima 2022" guvernér NBS Peter Kažimír. Tohtoročná priemerná inflácia by podľa neho mala dosiahnuť hodnotu okolo 12 %. Správu aktualizujeme. Spomalí sa zvyšovanie úrokov Európskej centrálnej banky? Peter Kažimír má jednoznačnú odpoveď!