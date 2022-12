Odhalili pôvod poškodenia Medzinárodnej vesmírnej stanice: Neverili by ste, čo poruchu zapríčinilo!

Diera s priemerom menej ako milimeter zapríčinila únik chladiacej kvapaliny z vesmírnej lode Sojuz, ktorá je teraz pripojená k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá pripomína, že pre poruchu nemohla minulý týždeň dvojica ruských kozmonautov uskutočniť plánovaný výstup do otvoreného vesmíru.

"Predbežná kontrola ukázala, že je tam malá diera, okolo 0,8 milimetra, ktorá spôsobila zníženie tlaku," povedal dnes ruskej štátnej televízii šéf Roskosmosu Jurij Borisov. Posádka, ktorá sa teraz nachádza vo vnútri ISS, podľa neho nie je v nebezpečenstve.

Porucha, ktorú podľa niektorých odborníkov mohol spôsobiť náraz mikrometeoritu do vonkajšieho plášťa lode, viedla k zvyšovaniu teploty v Sojuze. Tá sa ale teraz stabilizovala pod 30 stupňami Celzia. Loď tak je funkčná.

Zároveň je ale podľa Borisova zrejmé, že celkovo situácia nie je príliš dobrá. Odborníci preto do konca mesiaca rozhodnú, čo ďalej. Jednou z možností je vyslať k ISS záložnú loď, ktorá by kozmonautov transportovala späť na Zem. Podľa šéfa Roskosmosu bude záložné vesmírne plavidlo pripravené na štart do 19. februára

Medzinárodná vesmírna stanica je spoločným projektom NASA, Roskomosu, ESA, Japonska a Kanady. V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a následným zavedením rozsiahlych protiruských sankcií ale dala Moskva najavo, že pre ňu ISS nemá dlhodobú budúcnosť. Chce vybudovať svoju vlastnú vesmírnu stanicu.