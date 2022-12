Britský premiér prekvapuje: Sunak vyhlásil, že v rokovaniach o prímerí na Ukrajine sa svet nesmie unáhliť!

Britský premiér Rishi Sunak dnes varoval pred unáhleným vyjednávaním o prímerí na Ukrajine. Moskva by mohla pokoj zbraní využiť na prekúpenie a posilnenie svojich jednotiek, uviedol v lotyšskej Rige na stretnutí lídrov najmä severských a pobaltských krajín. Informovala o tom agentúra DPA.

"Musíme si byť vedomí, že akákoľvek jednostranná výzva Ruska na prímerie je v súčasnom kontexte úplne nezmyselná. Myslím, že by to bolo zlé rozhodnutie. Rusko by ho využilo na prekúpenie a posilnenie svojich jednotiek, "povedal Sunak na dnešnom stretnutí s lídrami vojenského zoskupenia Spoločnej expedičnej sily (JEF), ktoré okrem Británie združuje aj Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Lotyšsko, Litvu, Holandsko, Nórsko a Švédsko.

Kým sa Rusko z Ukrajiny nestiahne, nemôžu a nemala by sa podľa neho viesť žiadne skutočné rokovania o prímerí na Ukrajine, uviedol Sunak. Vyzval tiež na ďalšie dodávky zbraní Kyjevu, Ukrajina podľa neho potrebuje systémy protivzdušnej obrany, delostrelectvo a obrnené vozidlá.

Ešte pred Sunakovou cestou do Lotyšska Británia oznámila, že bude v budúcom roku pokračovať v zbrojných dodávkach Ukrajine. Sunak a hostiteľ schôdzky, lotyšský premiér Krišjaniš Karinš, tiež zdôraznili význam zachovania západných sankcií proti Moskve a jej spojencom. "Musíme sa aj naďalej sústrediť na to, aby sme narúšali schopnosť Ruska preskupiť sa a doplniť zásoby," dodal britský premiér.

Cestou videospojenia prehovoril na summite tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vo svojom vystúpení podľa serveru RBK-Ukrajina každému z prítomných lídrov povedal, aké dodávky zbraní Ukrajina od ich krajín potrebuje. Napríklad Švédsko požiadal o odovzdanie delostreleckých systémov Archer, Nórsko o dodanie systému protivzdušnej obrany NASAMS a Fínsko o delostrelecké granáty kalibru 152 a 122 milimetrov.