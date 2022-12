Už toho majú dosť: Európska únia vážne obvinila spoločnosť Meta! Mali porušiť dôležité pravidlo

Európska únia (EÚ) obvinila spoločnosť Meta, ktorá vlastní sociálnu sieť Facebook, z porušenia antitrustových pravidiel tým, že narušila hospodársku súťaž v oblasti online inzerátov. Európska komisia (EK) v pondelok uviedla, že ako problematické vidí prepojenie online podnikanie Meta v oblasti reklamy, Facebook Marketplace, s Facebookom, čo znamená, že používatelia Facebooku majú automaticky prístup k Marketplace „či už to chcú alebo nie“.

Technologická spoločnosť tiež podľa EK ukladá nespravodlivé obchodné podmienky pre konkurenčné spoločnosti s online inzerátmi, ktoré inzerujú svoje služby na Facebooku alebo službe Instagram.

Ak by sa potvrdili, tieto praktiky by boli v rozpore s pravidlami EÚ, ktoré bránia „zneužívaniu dominantného postavenia na trhu“. Spoločnosti porušujúce protimonopolné pravidlá Únie môžu dostať pokutu do výšky maximálne 10 percent ich ročného celosvetového príjmu.

EÚ a britskí regulátori vlani začali protimonopolné vyšetrovania spoločnosti Meta zamerané na inzeráty. Komisia uviedla, že jej predbežné zistenia ukazujú, že Meta dominuje trhu sociálnych sietí EÚ, ako aj online zobrazovanej reklame na sociálnych médiách na národných trhoch bloku.

Meta tvrdenia EK poprela ako nepodložené. Šéf odboru hospodárskej súťaže pre oblasti Európy, Blízkeho východu a Afriky v Meta Tim Lamb v pripravenom vyhlásení uviedol, že budú „pokračovať v spolupráci s regulačnými orgánmi, aby sme dokázali, že inovácia našich produktov je prospotrebiteľská a za hospodársku súťaž“. Spoločnosť vyhlásila, že sťažnosti EK preštuduje a plne spolupracuje s jej vyšetrovaním.