Skončí Elon Musk ako šéf Twitteru? O svojom odstúpení dal hlasovať: Takto dopadla bizarná anketa!

V ankete sa napokon zúčastnilo asi 17,5 milióna ľudí a 57,5 % z nich odpovedalo „áno“, konštatuje BBC po ukončení hlasovania. Technologický magnát, ktorý je tiež majiteľom výrobcu elektrických áut Tesla a vesmírnej spoločnosti Space X, od prevzatia sociálnej siete čelí neustálej kritike. Kontrolu nad ňou pritom prevzal až v októbri po právnej bitke so spoločnosťou Twitter, ktorá žiadala, aby dodržal dohodu o jej prevzatí za 44 miliárd dolárov, ktorú si medzičasom rozmyslel a pokúsil sa od nej odstúpiť.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.