Aktivisti protestovali proti umelému zasnežovaniu: Chceli spraviť veľkú vec, avšak niečo ich zradilo!

Nemeckí klimatickí aktivisti protestovali v nedeľu proti umelému zasnežovaniu snežnými delami na lyžiarskych svahoch, pričom poukázali na ich dôsledky na životné prostredie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Členovia zoskupenia Mountain Wilderness (MW) sa zišli v meste Garmisch-Partenkirchen pri stanici lanovky Hausberg v lyžiarskom stredisku Garmisch Classic. Snažili sa upozorniť na to, koľko energie a vody je potrebné využiť pri zariadeniach určených na umelé zasnežovanie.

Niektorí demonštranti mali plagáty s nápismi "Plytvajte energiou – bez nás!" Pôvodne chceli aktivisti vyobraziť veľký znak mieru i slogan na lyžiarskom svahu s použitím biologicky odbúrateľného náteru, to sa však nevydarilo, pretože v dôsledku mimoriadne chladného počasia s teplotami do –16 °C technika zlyhala. Podarilo sa im vytvoriť len znak mieru, slová "Šetrite energiu" však už pridať nedokázali.

Zhromaždenie, na ktoré prišla zhruba desiatka ľudí, polícia rozpustila s tým, že nebolo vopred zaregistrované, píše DPA. Organizátorov obvinili z priestupku a polícia im môže udeliť pokutu až do 3000 eur.