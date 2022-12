Žena potratila, no teraz má 5 detí: Je v tom však háčik, za ktorý ju ľudia nenávidia

25-ročná Toni Daly sa stará o svoje bábiky ako o vlastné deti. Bábiky kočíkuje a mení im plienky. Niektorí používatelia internetu ju nazvali šialenou.

Ako píše portál The Mirror, žena, ktorá si prešla náročným potratom, sa stará o päť bábik. Tvrdí, že jej pomáhajú dostať sa cez traumu, ktorú utrpela. Toni potratila v 12. týždni tehotenstva v júni 2017. Všetkým si prešla sama, keďže so svojím partnerom sa rozišla. Snažila sa predstierať, že sa nič nestalo, ale v marci 2020 začala pociťovať falošné príznaky tehotenstva. Toni nenavštívila doktora, ale vyhľadala pomoc terapeuta

V júni 2020 si kúpila bábiku za 150 libier a pomenovala ju Ben. Ten ju údajne zbavil falošných príznakov tehotenstva a pomohol jej s depresiou a úzkosťami. Neskôr sa rozhodla rozšíriť svoju rodinku a teraz má päť malých “detí”. Stala sa mamou Bena, Hazel, Emmanuely, Lucasa a Thalie. Svoje deti prezlieka, kŕmi a kočíkuje. Mnohí si myslia, že sa zbláznila, no tieto komentáre Toni vôbec neodradili.

“V roku 2017 som potratila a môj spôsob, ako sa s tým vyrovnať, bolo predstierať, že sa to jednoducho nestalo. Nakoniec mi to nepomohlo a na začiatku pandémiu sa môj psychický stav zhoršil. Začala som mať falošné príznaky tehotenstva. Bábiky ma upokojujú a keď som smutná, vždy si ich priviniem. Rada ich prezliekam do kostýmov, túlim sa s nimi a pozerám s nimi filmy,” uviedla mladá žena.

Na internete k nej ľudia nie sú zrovna milí. Dokonca sa nájdu takí, ktorí jej navrhujú, aby sa zabila. Napriek nepríjemnej atmosfére, Toni sa rozhodla naďalej dokumentovať svoj život s bábikami. Našla si priateľa, s ktorým si chce jedného dňa založiť rodinu. Toni vysvetľuje, že je viacero dôvodov, prečo dospelé ženy majú bábiky. “Dôvodom môže byť fakt, že prišli o dieťa alebo nemôžu mať svoje vlastné,” dodala na záver.