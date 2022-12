Tragická udalosť v okrese Nitra. K nehode došlo neďaleko obce Klasov. Záchranári boli vyslaní na miesto krátko po ôsmej hodine. O tragédii informovala polícia na sociálnej sieti.

Dosiaľ nie je známe, prečo 38-ročný vodič auta značky Volkswagen narazil do stromu. “38 ročný vodič vozidla Volkswagen z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s autom mimo cestu a narazil do stromu,” napísali policajti na Facebooku. Muž bol na mieste mŕtvy. To, či v tomto prípade úradoval alkohol, zistí až nasledovná pitva. Momentálne vo veci prebieha vyšetrovanie.