Po vlne kritiky dospel k novému záveru: Týmto ľuďom Musk obnoví konto na Twitteri

Twitter obnoví účty niektorých novinárov, ktoré boli pozastavené po tom, čo ich nový majiteľ tejto sociálnej siete Elon Musk obvinil z ohrozovania jeho rodiny. Oznámil to samotný Musk. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AFP.

"Ľudia prehovorili. Účtom, ktoré zverejnili moju polohu, bude teraz zrušené pozastavenie," napísal Musk na Twitteri.

Musk uskutočnil na Twitteri prieskum, v ktorom sa pýtal, či by mal obnoviť zablokované twitterové účty teraz alebo o týždeň. Takmer 59 percent z 3,69 milióna ľudí zapojených do prieskumu uviedlo, že by ich mal obnoviť už teraz.

Len v priebehu piatka boli bez predchádzajúceho varovania z Twitteru odstránené účty niekoľkých novinárov z televízie CNN a denníkov The New York Times and The Washington Post. Títo novinári predtým zverejnili príspevky, v ktorých informovali o odstránení ďalšieho z účtov, ktorý monitoroval lety Muskovho súkromného lietadla.

Musk povedal, že tento krok bol nevyhnutný po tom, čo auto, ktoré viezlo jedno z jeho detí, sledoval v Los Angeles "bláznivý stalker" a zdalo sa, že z incidentu obviňuje práve sledovanie letov jeho lietadla.

Zablokovanie účtov novinárov na Twitteri kritizovali Európska únia, OSN či medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).