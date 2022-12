Naši susedia sa napokon dočkali: Česi nakúpia vojenské vybavenie za neuveriteľnú sumu

České ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že podpísalo dohodu s Francúzskom o kúpe ďalších desať samohybných húfnic CAESAR okrem 52, na kúpe ktorých sa dohodlo už skôr, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Česká republika, ktorá je členom NATO od roku 1999, nakúpi desať húfnic od francúzskej firmy Nexter Systems za viac ako 1,7 miliardy českých korún (zhruba 73 miliónov eur).

Hodnota celej dodávky 62 húfnic je 10,3 miliardy českých korún (425 miliónov eur) a mali by byť dodané do Česka do konca roku 2026.

Pôvodná dohoda o nákupe 52 húfnic bola podpísaná v septembri 2021, ešte predtým ako Rusko vo februári tohto roku napadlo Ukrajinu.

Francúzske húfnice nahradia vo výzbroji českej armády zastaralé delá DANA, ktoré nezodpovedajú požiadavkám NATO týkajúcim sa dostrelu a kalibru, používaného spojencami.

Francúzska armáda používa 155-milimetrové húfnice CAESAR s dostrelom 40 kilometrov od roku 2008.