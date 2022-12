Svetová zdravotnícka organizácia varuje: Svetu došli zásoby vakcíny proti tejto chorobe!

Svetu prakticky došli zásoby vakcíny proti cholere. Upozornila na to dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Deje sa tak v čase silnejúceho šírenia infekčnej choroby, ktorá sa prejavuje akútnymi hnačkami, vracaním a dehydratáciou. Tento rok hlásilo prepuknutie epidémie cholery zhruba 30 krajín sveta, čo je asi trikrát viac, ako je bežné.

Svetové zásoby vakcíny proti cholere, ktoré WHO pomáha vytvárať, sú "v súčasnosti prázdne alebo extrémne nízke", varoval dnes hlavný expert WHO na choleru a infekčné hnačkové ochorenia Philippe Barboza. WHO upozorňuje, že celosvetovo rastie počet úmrtí na choleru.

"Už žiadne vakcíny nemáme. Viaceré krajiny ich naďalej dopytujú a to je nanajvýš náročné, "povedal Barboza s poukazom na núdzovú rezervu, ktorú udržiava Medzinárodná koordinačná skupina pre zabezpečenie vakcín pod správou WHO a jej partnerov. Za normálnych okolností je v týchto zásobách k dispozícii na 36 miliónov dávok vakcíny na rok. Ich nedostatok prinútil WHO už v októbri dočasne upustiť od štandardnej stratégie očkovania proti cholere dvoma dávkami.

Barboza povedal, že za terajšieho stavu môže čiastočne rozhodnutie jedného z výrobcov v Indii zastaviť vývoz, a to bez udania dôvodu. Jeden juhoamerický výrobca sa síce chystá spustiť výrobu vakcíny, ale to môže trvať ešte niekoľko rokov.