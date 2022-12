Pád vlády: Je to dobrá alebo zlá správa? Expert to povedal jasne!

Pád vlády Eduarda Hegera (OĽANO) v krízovom období, bez jasných kontúr novej väčšiny, nie je dobrou správou pre Slovensko. Pre TASR to uviedol politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). Zároveň pripustil, že existencia Hegerovej vlády už nemohla Slovensku priniesť nič pozitívne.

Udalosti, ktoré predchádzali štvrtkovému (15. 12.) vysloveniu nedôvery vláde, považuje za nedôstojné. Odovzdanie a späťvzatie demisie Igora Matoviča (OĽANO) vníma ako "ďalší argument v prospech konca tejto vlády, pokiaľ jej osud má závisieť od človeka, ktorý robí takéto gestá."

Za jedno z riešení považuje skrátenie volebného obdobia parlamentu po prijatí príslušnej legislatívy. "Môže to byť veľmi otázne, lebo v parlamente je veľmi veľa poslancov, ktorí vedia, že už po ďalších voľbách v parlamente nebudú," dodal.

Druhou možnosťou je vytvorenie novej parlamentnej väčšiny. "Nedokážem si predstaviť, kto by do takej vlády vstúpil, a už si vôbec neviem predstaviť, že by väčšia časť klubu OĽANO takúto vládu podporila," podotkol. Pripúšťa i možnosť úradníckej vlády, "aj keď prezidentka vyhlásila, že by nemala záujem o jej vznik".

Nepredpokladá, že by strane SaS v očiach voličov pomohlo iniciovanie hlasovania o vyslovení nedôvery vláde v parlamente. Poukázal na to, že šéf liberálov Richard Sulík otvoril otázku budúcnosti Matoviča ešte v lete. "SaS nastolila príliš radikálne požiadavky, ešte kým bola vo vládnej koalícii. Teraz je zajatcom svojich vlastných vyhlásení, svojich vlastných rozhodnutí," dodal Marušiak. Národná rada SR vo štvrtok vyslovila nedôveru vláde Eduarda Hegera.