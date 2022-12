V Anglicku postavili Putinovi sochu: Ruského prezidenta neoslavujú, práve naopak! Veď hlavu má ako...

Podobná ruského prezidenta sa objavila vo štvrtok ráno v centre obce v grófstve Worcestershire. Pri soche je krabica plná vajec a výzva, aby si hodil každý, kto potrebuje ventilovať svoju frustráciu z vojny na Ukrajine. Sochu vytvorili nemenovanému mecenášovi dvaja umelci. A celý projekt je charitou zameranou na pomoc Ukrajincom.

„Potreboval som niekomu udeliť ocenenie Bell End roku a myslel som, že je tu jedna osoba, ktorá je tento rok všeobecne obľúbená – a to je Vladimír Putin. Môžete na sochu hádzať vajíčka, čo ľudia ochotne robia. Bolo to veľmi dobre prijaté. Jeden človek mi povedal: ‚Na sekundu som si predstavoval, že je to môj šéf.' Miniatúry sochy, ktoré pre koordinátora vytvorili dvaja umelci, budú predávané na pomoc charitatívnej organizácii, ktorá podporuje ukrajinských utečencov. V priebehu roka som videl skazu, ktorá sa stala na Ukrajine a že v dôsledku vojny bolo vysídlených toľko životov. Tak som si povedal: ‚Naozaj chcem pomôcť a pokúsiť sa vybrať nejaké peniaze,'“ zveril denníku The Sun organizátor protestu, ktorý si prial zostať v anonymite.

@TheLastLeg #isitok is it OK that residents of Bell End in Rowley Regis have taken inspiration from dick of the year to name Putin Bellend of the year & even put this statue of him on Bell End. pic.twitter.com/Rvq3KInLzG