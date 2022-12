ONLINE Padlo konečné rozhodnutie! Ustála Hegerova vláda hlasovanie o dôvere?

Vláda premiéra Eduarda Hegera prežíva čosi, čo nečakala ani v zlom sne. Ako dopadne hlasovanie poslancov parlamentu o vyslovení nedôvery? Turbulencie na politickej scéne s vami sledujeme online.

18:40 Líder SaS Richard Sulík v pléne počas diskusie uviedol, že si vie po páde vlády predstaviť jej riadnu a zmysluplnú rekonštrukciu. V takom prípade by SaS kabinet podporila, no nebola by jeho súčasťou. Hovoril aj o možnosti predčasných volieb či úradníckej vlády.

18:30 Predseda parlamentu Boris Kollár hneď po vyslovení nedôvery prerušil rokovanie s tým, že s rozhodnutím ide za prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

18:29 Výsledky hlasovania sú jasné! Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 78 poslancov. Proti bolo 20 poslancov. Prítomných bolo 102 poslancov.

18:26 S vyhlásením prišiel aj Richard Sulík, ktorý prezradil šokujúcu informáciu. "Igor Matovič prišiel k prezidentke s demisiou a potom mu vytrhol zamestnancovi s tým, že si to rozmyslel," vyhlásil s dodatkom, že SaS bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde.

18:25 Pred hlasovaním vystúpil Michal Šipoš z OĽaNO s vyhlásením: "Prosím vás, nepovaľme po tretí raz demokratickú vládu." Zároveň dodal, že poslanci OĽaNO sa hlasovania nezúčastnia.

18:22 Po 40-minútovom grémiu sa poslanci vrátili na svoje miesta.

17:50 Poslanec NR SR Patrick Linhart, ktorý oznámil odchod z klubu Sme rodina, bude hlasovať za pád vlády. "Po hodine strávenej u premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) ma, bohužiaľ, nepresvedčil."

17:39 Kollár nečakane zvolal grémium, za radu sa poďakoval poslancovi Podmanickému. Ostro sledované hlasovanie sa tak posúva.

17:36 Pauza sa skončila, poslanci si opäť sadajú na svoje miesta.

17:20 Poslanci nebudú rokovať o novele Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami ešte pred hlasovaním o osude vlády. Odmietli procedurálny návrh, ktorý pred pauzou predložil predseda parlamentu.

17:14 Šéf parlamentu Boris Kollár vyhlásil pred rozhodujúcim hlasovaním 20-minútovú prestávku. Viacerí poslanci dali hlasno najavo svoju nevôľu, Kollár ich však ubezpečil, že hlasovanie sa dnes určite uskutoční.

17:05 S poslancami Martinom Borguľom a Jánom Krošlákom, ktorí v utorok avizovali odchod z klubu Sme rodina a hlasovanie za pád vlády, nemá strana Hlas-SD žiadne dohody. Povedal to poslanec Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.

16:55 O 17.00 h sa hlasuje o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.

16:40 Stanovisko poslanca Martina Borguľu ostáva nemenné, plánuje zahlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Uviedol to novinárom vo štvrtok v Národnej rade SR.

16:30 Poslanec NR SR György Gyimesi (OĽaNO) sa vo vypätej chvíli vyjadril proti liberálom. "Liberáli v OĽANO vrážajú nôž do chrbta nielen vláde, ale aj všetkým voličom," napísal v statuse.

16:21 Strana SaS neprijíma ponuku ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na jeho demisiu. Žiadal za to od SaS stiahnutie podpisov pod návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporu štátnemu rozpočtu. SaS tvrdí, že odmieta hrať akékoľvek hry a koniec vlády je nevyhnutnosťou. "Demisia Igora Matoviča nemala byť len hypotetickou možnosťou, ale mala byť aj skutočne podaná," uviedol šéf SaS Richard Sulík.

Nezaradení poslanci Národnej rady SR okolo Tomáša Tarabu podporia pád vlády. Uprednostňujú predčasné voľby a prijatie zmeny Ústavy SR v tejto súvislosti. Viac si prečítajte TU.

16:00 Igor Matovič ponúkol SaS svoju demisiu na post ministra financií. Žiadal za to stiahnutie podpisov pod návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporu štátnemu rozpočtu. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii.