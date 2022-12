Archeológovia našli hotový poklad: Vyzeralo to, akoby ho tam niekto nechal pred dvoma týždňami!

Archeológovia objavili dobre zachovaný dutý drevený valček, v ktorom bolo 15 strieborných tetradrachiem zabalených v kuse purpurovej vlnenej látky. Tri najstaršie boli vyrazené za vlády egyptského kráľa Ptolemaia VI. v roku 176 pred n.l., ostatné pochádzali z obdobia 171-170 pred n.l., uviedli odborníci z Izraelského pamiatkového ústavu (IAA). Na jednej minci bolo po aramejsky vyrazené meno Šalmai.

A 2,200 years old archaeological discovery is a wooden box containing silver coins dating back to the era of the Hasmonean #Jews' revolt against the Greek occupiers, in a cave in Wadi Darag in the #Judean desert recently.#Israel ✡️🇮🇱

