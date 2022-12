Thajská princezná náhle skončila v nemocnici: Prečo ju museli urýchlene hospitalizovať?!

Najstaršia dcéra thajského kráľa Mahá Vatčirálongkóna bola hospitalizovaná pre problémy so srdcom, uviedla dnes agentúra Reuters. Podľa vyhlásenia kráľovského paláca je stav štyridsaťštyriročnej princeznej Badžrakitijapchy, ktorá stratila vedomie v stredu ráno, stabilizovaný.

Thajská princezná bola najprv v starostlivosti lekárov v provincii Nakchon Rátčchasímá, kde sa zúčastnila armádou organizovanej súťaže služobných psov, a po tom, ako sa jej stav stabilizoval, ju vo štvrtok (15.12.) helikoptéra prepravila do nemocnice v Bangkoku.

Princezná Badžrakitijapcha v minulosti pracovala pre OSN a zastávala post thajskej veľvyslankyne v Rakúsku, Slovinsku a na Slovensku. Podľa línie následníctva thajského trónu stanovenej v roku 1924 a podľa ústavy má princezná Badžrakitijapcha nárok na trón.

Kráľ Mahá Vatčirálongkón ale od svojho nástupu do funkcie v roku 2016 neurčil svojho dediča a diskusie o prípadnom nástupe princeznej Badžrakitijapchy na thajský trón sa doteraz neviedli. Hoci podľa pôvodného ustanovenia línie nástupníctva by mal dedič trónu byť mužského pohlavia, ústavný dodatok z roku 1974 umožnil dcéram z kráľovskej línie nastúpiť na trón v prípade, že by iný nástupca nebol menovaný.