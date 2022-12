Výstup do voľného vesmíru sa nekonal: Na poslednú chvíľu ho museli zrušiť! Čo sa na ISS stalo?

Americká vesmírna agentúra NASA v stredu zrušila plánovaný výstup do vesmíru z Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). TASR informuje podľa NASA a agentúr DPA a AFP. Ruskí kozmonauti Sergej Prokopjev a Dmitrij Petelin sa počas príprav na sedemhodinový výstup do voľného vesmíru obliekli do skafandrov a odtlakovali priechodovú komoru.

Pozemné tímy v živom videoprenose zaznamenali "významný únik neznámej látky" z kozmickej lode Sojuz MS-22 pripojenej k modulu Rassvet na ISS, uviedla NASA. Tomáš zachytil dychberúci záber vesmírneho divadla: Prestížne ocenenie od NASA! Nádhera, to musíte vidieť Kozmonauti obnovili tlak v priechodovej komore, vyzliekli si skafandre a znovu vstúpili do vesmírnej stanice, informovala NASA. Osadenstvo ISS nie je v nebezpečenstve. Ide už o druhé zrušenie výstupu do vesmíru v poslednom období. Aj pri prvom pokuse z 25. novembra dvojica kozmonautov plánovala presunúť žiarič z modulu Rassvet na viacúčelový laboratórny modul Nauka. Vtedy sa vyskytol problém s chladiacimi čerpadlami na skafandroch Orlan vyrobených v Rusku.