Kanada rokovala s Ukrajinou a Nemeckom: Už nebudú robiť ústupky! Túto výnimku definitívne rušia!

Kanada sa rozhodla zrušiť výnimku zo sankcií, ktorá umožňovala opravu turbín pre plynovod Nord Stream 1 v Montreale a ich následnú prepravu do Nemecka. V stredu to oznámila kanadská vláda. Dodala, že k tomuto rozhodnutiu dospela v spolupráci s Ukrajinou, Nemeckom a ďalšími európskymi spojencami, informuje agentúra Reuters.

Nord Stream 1 prepravoval plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora a bol hlavnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európskej únie. Rusko tento rok dodávky plynovodom Nord Stream 1 do Nemecka najprv výrazne obmedzilo a neskôr prevádzku plynovodu úplne zastavilo. Svoj postup zdôvodňovalo technickými problémami súvisiacimi s protiruskými sankciami. Európska únia však tvrdila, že technické problémy sú iba zámienkou, a že Moskva používa plyn ako zbraň na presadenie svojich záujmov.

Koncom septembra potom boli pri plynovodoch Nord Stream 1 a Nord Stream 2 zistené úniky plynu. Ukázalo sa, že plynovody poškodili výbuchy, ktoré zrejme boli sabotážou. Ruský prezident Vladimir Putin označil za bláznivé tvrdenia, že za výbuchmi stojí Rusko, a obvinil z týchto výbuchov Západ.

Nord Stream 2 mal tiež prepravovať ruský plyn do Nemecka po dne Baltského mora. Dokončený bol v minulom roku, jeho sprevádzkovaniu však zabránil nemecký kancelár Olaf Scholz krátko predtým, ako ruské vojská tento rok vo februári napadli Ukrajinu.