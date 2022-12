Rodičia, pozor! Dávate svojim deťom tablet alebo mobil? Odborníci varujú, môžete im tým uškodiť

Psychológovia z Michiganu varujú rodičov, aby si neuľahčovali prácu so zlým dieťaťom tým, že mu do ruky strčí mobil alebo tablet. U detí predškolského veku sa totiž také riešenie hnevu môže vypomstiť. Zvlášť chlapci, ktorým rodičia pri scénach a záchvatoch strčia do ruky tabliet, aby ho upokojili, majú veľký problém ovládať svoje emócie a správanie.

„Aj keď mierne zvýšite emocionálnu reaktivitu dieťaťa, znamená to, že je vyššia šanca, že keď sa objaví jedna z tých každodenných frustrácií, je pravdepodobnejšie, že bude reagovať zlosťou," vysvetľuje princíp účinku hlavná autorka štúdie Dr. Jenny Radeská z University of Michigan. Časté používanie digitálnych zariadení na odvrátenie pozornosti od nepríjemného a rušivého správania detí podľa jej výskumu súvisí s častejšou neschopnosťou detí ovládať svoje emócie. Pritom schopnosť krotiť vlastné emócie je zásadnou podmienkou existencie v spoločnosti. O takomto objave NASA ani nesnívala: Je to jackpot! „Keď vidíte, že vaše troj až päťročné dieťa prežíva ťažké emocionálne chvíle, čo znamená, že kvôli niečomu kričí a plače, je frustrované, môže biť alebo kopať okolo seba alebo ležať na podlahe. … Ak je vašou stratégiou odvrátiť jeho pozornosť alebo ho prinútiť, aby bolo ticho, pomocou médií, potom táto štúdia naznačuje, že im to z dlhodobého hľadiska nepomáha," tvrdí docentka Radeská v rozhovore pre CNN.