Hráčka pokru chcela vyhrať za každú cenu: Do hry nasadila zbrane najťažšieho kalibru

Hráčke pokru počas hry vyskočili prsia z výstrihu. Nakoniec sa ukázalo, že išlo o žart. Sashimi, ktorá sa preslávila svojimi videami na Youtube, sa zúčastnila livestreamu s názvom “Max Pain Monday”.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza The Sun, prsia jej vyskočili z výstrihu po boku oponentov. Komentátor si tento zahanbujúci moment všimol a hráčku vzápätí napomenul. Následne sa zistilo, že Sashimi mala na sebe falošné prsia, ktorými chcela rozptýliť svojich konkurentov.

Tí, ktorí video zachytili na sociálnych sieťach, nevedia, že v skutočnosti išlo o výstrelok. Viacerí ju chválili za prepracovanú stratégiu, ktorá jej mohla dopomôcť k výhre. Majiteľ kasína Nick Vertucci bol rovnako ohromený, ako všetci ostatní. Ďalší spoluvlastník nebol zrovna nadšený. Tvrdí, že keby vedel, čo sa udeje, ihneď by zakročil. “Väčšina ľudí to bude považovať za zábavné napriek tomu, že je to nevhodné a rozhodne nepotrebné,” komentoval situáciu spoluvlastník.