Ruské hospodárstvo trpí, no menej, ako sa očakávalo: Karty môže zamiešať tento krok Západu

Ruská ekonomika v 3. štvrťroku 2022 klesla medziročne o 3,7 %. Ukázali to v stredu revidované údaje štatistického úradu Rosstat, ktoré sú lepšie ako pokles ekonomiky o 4 % pri predbežnom odhade. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Vplyv západných sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu a vplyv mobilizačného príkazu prezidenta Vladimira Putina z konca septembra na pracovnú silu nasmerovali ruskú ekonomiku tento rok do recesie.

Ruskí predstavitelia a analytici postupne zlepšovali prognózy vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) za celý rok, ale naznačili, že jeho pokles môže byť dlhší, aj keď menej prudký, ako sa pôvodne očakávalo.

Ruská ekonomika čelí ďalším protivetrom v dôsledku stropu na ceny ropy, ktoré tento mesiac zaviedli západné krajiny, a embarga Európskej únie na export ruskej ropy po mori.

Po náraste o 3,5 % v 1. štvrťroku sa ruská ekonomika prepadla do recesie, keďže v nasledujúcich dvoch štvrťrokoch klesla, a to o 4,1 % v období apríl - jún a o 3,7 % za tri mesiace do konca septembra.

Ruské ministerstvo hospodárstva predpovedá, že za celý rok 2022 sa HDP zníži o 2,9 %.