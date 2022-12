Americký prezident Joe Biden prekvapil: Už toho bolo dosť! Naša povinnosť je jasná

Americký prezident Joe Biden si dnes pripomenul desiate výročie masakry na základnej škole Sandy Hook v štáte Connecticut. Američania by podľa neho mali cítiť "spoločenskú vinu" za to, že sa im ani desať rokov potom nepodarilo zodpovedajúcim spôsobom vyriešiť násilie páchané so zbraňami.

Vtedy 20-ročný Adam Lanza 14. decembra 2012 postrelil dvadsaťšesťročných a sedemročných prváčikov a šesť dospelých zamestnancov školy vrátane riaditeľky. "Mali by sme cítiť spoločenskú vinu za to, že nám riešenie tohto problému trvá príliš dlho. Máme morálnu povinnosť presadiť a prijať zákony, ktoré zabránia tomu, aby sa podobné veci opakovali," uviedol Biden vo svojom vyhlásení. "Dlžíme to odvážnym, mladým preživším a rodinám, ktoré pred desiatimi rokmi prišli o svojich blízkych," dodal. Demokratický prezident zopakoval svoj sľub, že zabezpečí zákaz predaja útočných zbraní v Spojených štátoch. Chcel by sa o to pokúsiť ešte predtým, ako sa v januári zíde Kongres v novom zložení, ktoré bude pre Bidenovu Demokratickú stranu menej priaznivé.