Vzácna návšteva! Do Michaloviec zavítal majster bojových umení a svetoznámy herec belgického pôvodu Jean Claude van Damme. Primátor mesta Miroslav Dufinec o skutočnosti informoval na sociálnej sieti.

Dufinec napísal, že návšteva belgickej hviezdy bola krátka, no o to vzácnejšia. Zároveň naznačil, že mesto pracuje na zaujímavom projekte a verí, že van Damme, ktorý je známy propagáciou športu a umenia, zavíta do srdca Zemplína opäť.

“Som nesmierne rád, že Jean Claude van Damme si našiel čas a prišiel na mestský úrad. Stretnutie s ním bolo naozaj výnimočné a ja verím, že do srdca Zemplína zavíta opäť,” uviedol v príspevku na svojom facebookovom profile.