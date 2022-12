Súd obvinil muža z činu spred 40 rokov: Pri atentáte zahynuli stovky ľudí! Z trestu smrti nič nebude

Líbyjčana obviňovaného z výroby bomby, ktorá v roku 1988 odpálila dopravné lietadlo americkej spoločnosti Pan Am nad Škótskom a zabila 270 ľudí, v pondelok oficiálne obvinili na americkom súde. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Líbyjčan Abú Agila Muhammad Masúd Chajr al-Marímí, ktorý údajne pracoval ako tajný agent pre režim bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího, bol obvinený zo "zničenia lietadla s následkom smrti".

Federálna prokuratúra uviedla, že nemá v úmysle žiadať pre obvineného trest smrti, ale Masúdovi hrozí v prípade odsúdenia doživotné väzenie.

Lietadlo americkej spoločnosti Pan Am, linka č. 103 z Londýna do New Yorku, explodovalo vo vzduchu 21. decembra 1988. O život prišlo všetkých 259 osôb na palube, ako aj 11 ľudí zo škótskeho mesta Lockerbie, nad ktorým sa stroj v čase explózie nachádzal.