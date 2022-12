Krásne gesto pre osamelých seniorov: Zaujímavá akcia oslavuje rekord! Zapojiť sa môže každý

Brezňania a obyvatelia okolitých obcí na Horehroní sa po štvrtý raz zapojili do akcie s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? , ktorej cieľom je potešiť osamelých seniorov. V tomto roku sa podarilo vyzbierať rekordných 787 škatúľ s darčekmi, viac ako vlani. Informovala o tom v pondelok breznianska samospráva na svojom webe.

"Čas na prinesenie krabičiek bol v tomto roku dosť krátky, preto som ani neverila, že sa ich dosť vyzbiera. Predsa len ľudia sú unavení situáciou, krízou, vojnou, všetko zdraželo, čo chápem a reálne som sa obávala, že nebude ich dostatok ani pre domovy," reagovala ambasádorka projektu za Brezno Evka Škorváneková.

Krabičky obsahujú čaj, kávu, sladké, slané, rukavice alebo šál a niečo na pobavenie, napríklad krížovky. Podľa Škorvánekovej v niektorých však našli bizarné veci. "Ľudia sme rôzni a čudovali by ste sa, čo niekto dokáže do nich vložiť. Ako sa povie, čo dom dal. Starkí v domove si však nemajú cestoviny či bujón ako pripraviť, preto by ich taký darček asi nepotešil.Tiež krabica plná len sladkostí je super, no ak by som ich neskontrolovala, babička otvorí darček plný sladkostí a nepochopí. Podelili sme ich do iných škatúľ, kde zasa chýbali," dodala ambasádorka. Tento týždeň ich roznesie po zariadeniach v Brezne, Hronci, Nemeckej, Telgárte, Vaľkovni, Drábsku a aj medzi osamelých starkých v meste a blízkych obciach.