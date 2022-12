Darujte si pod stromček lepší zrak

V súčasnosti sú už aj na Slovensku kvalitne vybavené a rokmi preverené očné kliniky, ktoré používajú najmodernejšie laserové technológie a operačné metódy. Jednou z nich je aj očná klinika iClinic.

Čo vás čaká, ak sa rozhodnete pre operáciu očí jednou z moderných metód? Čítajte ďalej a dozviete sa to...

V súčasnosti už existuje viacero metód laserových operácií očí, ktorými sa dajú odstrániť rôzne typy očných ochorení aj dioptrických chýb. V jednotlivých očných klinikách môžu pri operácii používať rôzne lasery, od rôznych výrobcov, s rôznym rokom výroby. Je veľmi dôležité, aby bola klinika vybavená modernými a overenými technológiami, ktorým dôverujú aj špičkoví svetoví odborníci.

V súčasnosti je trendom vyvíjať také laserové technológie, ktoré pracujú pri vyššej frekvencii s nižšou energiou a sú šetrné k rohovkovému tkanivu. Tým sa uľahčuje hojenie po operácii a zároveň sa znižuje riziko vzniku pooperačného sterilného zápalu rohovky, respektíve iných pooperačných komplikácií. Rovnako sa tiež skracuje čas operácie, vďaka čomu je pre klienta zákrok viac komfortný.

Špičkové zariadenia sú nevyhnutnosťou

V očnej klinike iClinic pracujú s najmodernejšími laserovými technológiami. V priebehu posledných pár rokov investovali do svojho technologického vybavenia niekoľko miliónov eur. Pracujú napríklad s najrýchlejším excimerovým laserom Alcon EX 500 s rokom výroby 2022, ktorý funguje pri frekvencii 500 Hz a 1 dioptriu vie odstrániť približne už za 1,4 sekundy. Tento typ laseru od americkej firmy Alcon používajú v kombinácii s femtosekundovým laserom, vďaka čomu vedia pacienta zbaviť krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu. Ide o operačné metódy s názvom Femto Lasik 6D alebo Z-Lasik Premium.

Na odstraňovanie krátkozrakosti až do -10 dioptrií a astigmatizmu do 5 cylindrov používajú, napríklad, femtosekudový laser Visumax 500 od nemeckej firmy Zeiss.

Krátkozrakosť a astigmatizmus odstraňujú aj prostredníctvom úplne novej certifikovanej metódy formou novej extrakcie tkanivovej lentikuly zo stromy rohovky, ktorá má názov CLEAR. Používajú pri nej laser Femto LDV Z8 od švajčiarskej firmy Ziemer. Táto metóda rieši krátkozrakosť od -1.5 do -10 dioptrií a astigmatizmus od -0.5 do -6.0 dioptrií.

Oplatí sa vôbec do operácie očí investovať?

Náklady na operačný zákrok sú spravidla jednorazovou záležitosťou, a preto sa niekomu môže na prvý pohľad zdať, že suma je vysoká. Porovnajte si však, ako často si počas svojho života meníte okuliarové rámy či dioptrické sklá a pripočítajte si k tomu aj poplatky za servis. Alebo ak nosíte kontaktné šošovky, vyrátajte si, ako často si ich kupujete, vrátane potrebných dezinfekčných roztokov. Cena operácie očí je z dlhodobého hľadiska nižšia ako investícia do korekčných pomôcok. Ak neveríte, na stránke www.iclinic.sk – Kalkulačka úspor – zadajte do kalkulačky svoj vek, odhadovanú sumu ročných nákladov na kontaktné šošovky či dioptrické okuliare (vrátane doplňujúcich nákladov na príslušenstvo a servis) a možno budete prekvapení, koľko peňazí môžete do svojej 60-tky ušetriť, ak podstúpite laserovú operáciu očí.

Laserová operácia očí cenovo dostupnejšia ako kedykoľvek predtým

Laserová operácia očí v očnej klinike iClinic je pre vás teraz dostupnejšia ako kedykoľvek predtým. Vybrané typy operačných metód môžete mať momentálne za mimoriadne zníženú cenu. Prvým tisíc záujemcom poskytne klinika zľavu vo výške 1 000 eur, to znamená, že celkovo tak svojim pacientom prispeje na operáciu sumou až 1 milión eur. Operačné metódy, na ktoré sa vzťahuje táto akcia, sú realizované v rovnakom kvalitnom štandarde ako všetky ostatné operačné zákroky, na ktoré sa zľavy nevzťahujú. Podrobnosti k tejto mimoriadnej akcii nájdete na iclinic.sk.

Darčekový poukaz pod stromček

Ak sa neviete rozhodnúť, čo svojim najbližším darovať na Vianoce, máme pre vás dobrý tip. Podarujte im darčekový poukaz na laserovú operáciu očí metódou podľa vlastného výberu. Poukaz platí až 12 mesiacov od dátumu jeho vystavenia. Obdarovaná osoba bude mať teda dostatok času na podstúpenie operácie. Viac informácií nájdete na www.iclinic.sk/darcekovy-poukaz.