V triedach bojujú s raketovým nárastom ochorení: Choroby zatvárajú školy a škôlky po celom Slovensku!

Chorobnosť dosahuje aj viac ako 50 percent! Vo väčšine krajov bojujú s vysokými počtami chorých žiakov a učiteľov, preto niektoré vzdelávacie inštitúcie pristúpili k razantným krokom.

Pre respiračné ochorenia napríklad v Košiciach zatvorili 3 školy, rovnako tak aj v Banskej Bystrici. Situácia však nie je lepšia ani v ostatných krajských mestách.



Bratislava

Dávajú riaditeľské voľno

Podľa hovorkyne BSK Lucie Forman župné školy riešia vysokú chorobnosť udelením riaditeľského voľna pre jednotlivé triedy. „Takýto stav je napríklad na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci a v Spojenej škole v Malinove,“ vysvetlila Forman.



Nové mesto



Veľké zatváranie

V časti Nové Mesto museli pre vysokú chorobnosť zatvoriť 5 základných a dve materské školy. Materské školy Legerského a Pionierska budú mať pre vysoký výskyt chrípkových ochorení prevádzku prerušenú do 13. decembra. Od štvrtka je prezenčné vyučovanie prerušené na ZŠ Cádrova, kde zaznamenali 41-percentnú chorobnosť. Vyučovanie bolo tento týždeň prerušené aj na ZŠ Riazanská, ZŠ Odborárska, ZŠ Za kasárňou a ZŠ Jeséniova.

Staré mesto



Choré deti, chorí učitelia

Mestská časť musela pristúpiť k zatvoreniu Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici. „Chorobnosť detí v ZŠ dosiahla hodnotu 49,35 % a chorobnosť detí vškôlke je na úrovni 46,9 %. Škola a škôlka sú zatvorené oddnes 9. decembra do 13. decembra. Deti nastúpia do školy v stredu 14. decembra,“ vysvetlila hovorkyňa Martina Karmanová s tým, že vyučovanie nebude prebiehať dištančnou formou, nakoľko ani učitelia nie sú na tom zdravotne v poriadku. Zatvorená je aj škola Jelenia, a to celý budúci týždeň.

Zatiaľ bez zmien

Hoci je v najväčšej mestskej časti vysoká chorobnosť, chod školských zariadení to zatiaľ neovplyvnilo. K dnešnému dňu sa zatiaľ v našich ZŠ a MŠ nič nezmenilo a stále platí, že všetky školy sú v prevádzke. Chorobnosť detí priebežne monitorujeme,“ vraví hovorkyňa Mária Halašková.

Vrakuňa



Zatvorené sú dve ZŠ

Aj vo Vrakuni je chorobnosť veľmi vysoká. „Na základe odporúčania RÚVZ a po dohode zriaďovateľa so základnou školou je do konca týždňa zatvorená ZŠ Rajčianska aj ZŠ Železničná,“ vraví hovorkyňa Zuzana Šindlerová.