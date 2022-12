Zvrat v prípade utopeného muža († 45) pri Bratislave: Stalo sa mu otužovanie osudným?!

Stalo sa mu osudným otužovanie? V Dunajskej Lužnej v jednom z menších jazier sa v piatok za bieleho dňa utopil muž. Čo robil vo vode v dažnivom a studenom počasí, zatiaľ nie je jasné. Polícia zatiaľ totožnosť muža nepozná, v jazere bol pravdepodobne už dlhšiu dobu. Mohol mať okolo 45 rokov.

V Dunajskej Lužnej neďaleko Bratislavy došlo v piatok k veľkej tragédií. Z jazera vytiahli záchranné zložky bezvládne telo muža, ktorému už bohužiaľ nedokázali pomôcť.

„Seneckí policajti boli dnes popoludní vyslaní k jednému z jazier v blízkosti obce Dunajská Lužná. Vo vodnej ploche bolo nájdené telo muža bez známok života. Po vytiahnutí tela na breh bolo zistené, že by sa malo jednať o 45-ročného muža v Bratislavy. Objasňovaním presných príčin ako aj okolností tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Senci,“ potvrdil policajný hovorca Michal Szeiff.

Malé jazero, kde sa tragédia stala, je z kategórie „zašitejších“ a pre blízkosť veľmi populárnych Košarísk o ňom mnoho ľudí okrem domácich nevie. Či sa muž v zimnom a upršanom počasí otužoval, alebo do vody spadol náhodou, zatiaľ nie je jasné. Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová potvrdila, že na miesto bol vyslaný len obhladajúci lekár, nie však záchranári. To by mohlo naznačovať, že muž bol v jazere už dlhšiu dobu.