Objavili dielo z počiatku dejín: Zobrazuje muža pri veľmi zvláštnej činnosti! Budete sa červenať

Asi 11-tisíc rokov starý reliéf tesaný do skaly, ktorý bol objavený na území dnešného Turecka, je najstaršou naratívnou kamennou rytinou ľudských dejín.

Reliéf zobrazuje muža obklopeného leopardami, ktorý si drží penis. Archeológovia objavili tento reliéf na vstavaných laviciach v budove z obdobia neolitu v oblasti Urfa.

Nedávno objavený skalný reliéf meria zhruba 0,7 až 0,9 metra na výšku a 3,7 m na dĺžku a predstavuje dva leopardy, ďalej sa nachádza býk a ďalší muž, ktorý drží hada. Autor diela zdôraznil nebezpečné časti zvierat, leopardie zuby a býčie rohy. Štúdiu o tejto pamiatke zverejnil vedecký časopis o archeológii Antiquity.

In Sayburç, one of the Taş Tepeler in Şanlıurfa, a five-figure scene consisting of humans, leopards, and a bull was unearthed. There are two leopards with their mouths open on either side of the male figure holding his phallus with one hand.

Archeológovia našli do kameňa tesanú scénu v Sayburç, pravekom nálezisku z obdobia neolitu zhruba päťdesiat kilometrov východne od rieky Eufrat a tridsať kilometrov severne od sýrskej hranice. Sayburç sa datuje do deviateho tisícročia pred naším letopočtom, do doby, kedy sa lovci a zberači presúvali k poľnohospodárstvu a trvalým osadám.

Archaeologists have discovered what may be the earliest known narrative scene, telling an ancient story, at the 11,000-year-old site of Sayburç in south-eastern Turkey.





Podľa profesora Eylema Özdoğana z Istanbulskej univerzity na tomto reliéfe ide o dve samostatné scény, ktoré sa majú čítať spoločne ako naratívne umelecké dielo.

„Pokiaľ ide o techniku a remeselnú stránku, ploché reliéfne postavy sú tiež porovnateľné s inými neolitickými obrazmi v danom regióne, ako sú tie v neďalekom Göbekli Tepe, známom svetovom dedičstve UNESCO. Reliéfy Sayburç sa líšia tým, že postavy tvoria rozprávanie, naznačujúce súvisiace udalosti alebo príbehy, akýsi odraz kolektívnej pamäte, ktorá udržovala hodnoty svojej komunity nažive,“ uviedol profesor Özdoğan v rozhovore pre Live Science.