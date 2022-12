Eduard Heger v Európskom parlamente hovoril o pomoci Ukrajine: Vyslúžil si veľkú pochvalu! Prečo?

Ukrajina bude potrebovať počas tohtoročnej zimy solidaritu a podporu svojich spojencov, aby mohla na jar spustiť ešte väčšiu ofenzívu a opätovne dobyla od Rusov ešte viac svojho územia.

Vo štvrtok (8.12.) to na stretnutí predstaviteľov politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente vo Viedni uviedol premiér SR Eduard Heger (OĽANO).

"Slovensko ako susedný štát Ukrajiny poskytlo útočisko státisícom matiek s deťmi, ktoré zo svojej vlasti utekali pred vojnou. Ukrajine však pomáhame aj vojensky, humanitárne a technicky," uviedol Heger. Dodal, že všetci vidia, čo ruský prezident Vladimir Putin Ukrajincom spôsobuje – ničí ich infraštruktúru a zdroje a necháva ľudí napospas mrazom. Preto je potrebné, aby západní spojenci Ukrajine ešte viac pomáhali, aby dokázala prežiť zimu.

Heger mal tlačovú konferenciu spolu s predsedom EPP Manfredom Weberom z Nemecka, ktorý slovenského premiéra vyzdvihol ako jednu z kľúčových postáv toho, ako by mala politika EPP vyzerať. Obaja na tlačovej konferencii odpovedali i na otázky súvisiace s potenciálnym rozšírením schengenu o Chorvátsko, Bulharsko a Rumunsko. Slovenská republika ich prijatie do schengenskej zóny podporuje, no rakúsky minister vnútra Gerhard Karner medzičasom oznámil, že Rakúsko bude pripojenie Rumunska a Bulharska vetovať.