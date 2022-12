Stratený psík nemal kam ísť, na ulici však nezostal: Neuveríte, kde šteniatko skončilo!

V Banskej Bystrici sa už stredu (7.12.) večer začali šíriť fotografie šteniatka, ktoré stratilo majiteľov. Nikto sa ku nemu neprihlásil, ale osamotené nezostalo. Skončilo tam, kde by to asi nikto nečakal.

Malé čierne klbko radosti sa stratilo v Banskej Bystrici a nemalo kam ísť. Mesto totiž nemá útulok ani karanténnu stanicu, a tak sa všetky stratené psy musia prepraviť do karanténnej stanice do Zvolena, čo nie je logisticky ani finančne jednoduché. Nájdený psík, ale neskončil len tak na ulici. Ujali sa ho ruky, ktoré by ste nečakali.

Zvieratko skončilo na mestskom úrade! "Toto malé, opustené šteniatko sa našlo vyhodené v mestskej časti Šalková. Radosť nám robí na mestskom úrade, ale tu ostať nemôže," píše na svojom profile na sociálnej sieti primátor Ján Nosko. Vyzýva ľudí, aby sa nájdeniatka niekto ujal a neváhal ich kontaktovať priamo na mestskom úrade: "Spojme sily. Nájdime mu nový, bezpečný domov a rodinu, ktorá sa o tohto štvornohého drobca postará," dodáva Nosko.