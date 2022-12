Podarilo sa svetu zastrašiť Putina? Scholz má jasný názor: Ako je to s jadrovými zbraňami Ruska!

Riziko použitia jadrových zbraní v bojoch na Ukrajine sa znížilo vďaka medzinárodnému tlaku na Rusko, uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz v rozhovore zverejnenom vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Jedna vec sa nateraz zmenila: Rusko sa prestalo vyhrážať použitím jadrových zbraní. V reakcii na to, že medzinárodné spoločenstvo to označilo za červenú čiaru," povedal Scholz v rozhovore pre médiá z nemeckej skupiny Funke. Na otázku, či sa podarilo odvrátiť hrozbu jadrovej eskalácie, Scholz odpovedal: "Zatiaľ sme to zastavili."

Nemecký kancelár sa vyjadril aj k svojej nedávnej návšteve Číny. "Počas mojej návštevy Pekingu sme s čínskym prezidentom Si (Ťin-pchingom) spoločne vyhlásili, že sa nesmú použiť žiadne jadrové zbrane. Krátko nato krajiny skupiny G20 túto pozíciu opätovne potvrdili," povedal.

Scholza sa tiež v rozhovore opýtali na kontroverzné vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Rusku by mali byť poskytnuté bezpečnostné záruky v rámci budúcich rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.