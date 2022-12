Slováci, pozor! Pokoj na hraniciach nebude ani pred sviatkami: Kontroly sa znovu predlžujú

Kontroly na českých hraniciach so Slovenskom budú pokračovať ďalších 14 dní, rozhodla dnes podľa informácií Českej televízie (ČT) vláda na návrh ministra vnútra Víta Rakušana (STAN). Bez predĺženia by skončili 12. decembra.

Česko obnovilo kontroly kvôli migrantom prichádzajúcim do EÚ takzvanou západobalkánskou cestou v závere septembra. Rakušan pred stredajším (7.12.) zasadnutím kabinetu navrhoval ich predĺženie o 30 dní, jeho aktuálne vyjadrenie sa ČTK zatiaľ nepodarilo získať.

Režim, ktorý medzi Českom a Slovenskom platí od konca septembra, môže fungovať podľa schengenských pravidiel najviac pol roka, teda do konca marca. Opatrenia podľa Rakušana zafungovali, darí sa aj diplomatické rokovania, ktoré majú migráciu obmedziť, napríklad tlak na Srbsko, aby harmonizovalo vízovú politiku s krajinami EÚ.

Vláda v októbri rozhodla, že na hraniciach môže pomáhať až 80 vojakov a najviac 60 príslušníkov colnej správy. Dnes zaradila do programu materiál, ktorý by umožnil pokračovanie ich pomoci až do vtedy, kým sa kontroly neskončia. Podľa návrhu by sa mal maximálny počet colníkov uvoľnených pre kontroly na hraniciach znížiť o polovicu na 30.