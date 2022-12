Začal Putin znovu verbovať? Kremeľ prehovoril: Prezradili, ako je to s ďalšou ruskou mobilizáciou!

Zdroj: SITA / Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Kremeľ neplánuje spustiť druhé kolo mobilizácie ruských záložníkov do bojov na Ukrajine a dodáva, že verejnosť by mala ignorovať "provokačné správy" šíriace sa v súvislosti s mobilizačnou činnosťou. V stredu to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.