Tak toto už skutočne prehnali! Klimatickí aktivisti sa znovu vyznamenali: Prečo ich polícia zatkla?

Ide o najnovší zo série kontroverzných protestných akcií tejto skupiny v Taliansku, ktoré majú podľa iniciátorov upozorniť na naliehavosť boja proti klimatickej kríze. Na piatich aktivistov bude podané trestné oznámenie, spresnili policajné zdroje. Znečistenú fasádu pri vchode do opernej scény La Scala museli čistiť zamestnanci divadla.

Na stredu večer sa tam uskutoční premiéra ruskej opery Boris Godunov, na ktorej sa zúčastní taliansky prezident Sergio Mattarella, šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová aj talianska premiéra Giorgia Meloniová.

V novembri vysypali aktivisti dovedna osem kíl múky na automobil dekorovaný slávnym pop-artovým umelcom Andym Warholom, ktorý bol súčasťou výstavy jeho diel, a potom si k nemu prilepili ruky. Dielo nebolo zaistené ochranným sklom.

Environmental activist from the 'Last Generation' (Ultima Generazione) smear with paint the facade of La Scala theatre during a group's action in Milan on December 7, 2022, aiming at raise awareness about climate change on the day of La Scala's new season's opening. For @afpphoto pic.twitter.com/AGJez8PXry