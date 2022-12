Toto obyvateľov krajiny nepoteší: Vláda zrušila zastropovanie cien pohonných látok! Dôvod vás prekvapí

Maďarská vláda vzhľadom na medzinárodnú krízovú situáciu zrušila s platnosťou od utorka (6.12.) 23.00 h cenový strop pre pohonné látky. Oznámil to v utorok večer šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server telex. hu.

Nedostatok pohonných látok na maďarských čerpacích staniciach spôsobený aj reguláciou cien bol čoraz vážnejší. Nielen počas víkendu, ale už aj v pondelok a utorok ráno sa na čerpacích staniciach tvorili dlhé rady, niektoré z nich už nemali čo predávať. Gulyás zrušenie regulovanej ceny paliva odôvodnil "bruselskými sankciami" a zákazom dodávok ropy do EÚ, ktorý vstúpil do platnosti v pondelok (5.12.).

Generálny riaditeľ ropnej spoločnosti MOL Zsolt Hernádi vyhlásil, že v krajine vznikla na trhu s pohonnými látkami krízová situácia, ktorej podobná bola naposledy v 70. a 80. rokoch minulého storočia. V 31-ročnej histórii MOL-u nikdy neboli takéto problémy so zásobovaním.

"Urobili sme všetko pre zabezpečenie dodávok. Veľkú časť chýbajúcich palív sme dovážali zo Slovenska, viac však nebolo možné. Potrebujeme dovoz k náprave stability, to však pri cenovom strope nie je možné," dodal Hernádi, podľa ktorého by sa trh s pohonnými látkami mal normalizovať do poldruha mesiaca.